RIsing Sun High School Honor Roll

Third Marking Period, 2019-2020
9th GRADE
DISTINGUISHED HONOR ROLL
Brady Allen, Briana Barr, Collin Bell, Braiden Bolz, Amanda Callaghan, Anna Callaghan, Sophia Cease, Alexandra Coleman, Skylar David, Faith Davison, Alayna Eyman, Marielle Fitzgerald, Allison Gibson, Julia Giovanni, John Henderson, Jackson Janusz, Ethan Johnson, Nicholas Klinefelter, Caroline Kuchta, Savannah Lacey, Rebecca McCord, Catharine Meadows, Kristina Meadows, Jessica O’Quinn, Reena Patel, Kaitlin Perry, Keegan Perry, Van Randall, Nicole Ryan, Jeremiah Seib, Samantha Sprenkle, Kaylin Stafford, Mallory Stamper, Ava Stephens, Ava Tomme, Jade Vanderberry, McKenzie Vinson, Emma Walden.
HONOR ROLL
Mia Abrams, John Alexander, Briana Baldwin, Emilie Beal, Luis Bernal-Ayllon, Rhiannon Betts, Kyle Birney, Courtney Blomquist, Annalise Bocklage, Michael Boris, Ryker Boyko, Christopher Brannock, Hayden Brooks, Isabella Brumfield, Ashley Carlettini, Hannah Cohen, Gabriel Copenhaver, Dillon Corvino, Brea Cox, Christian Crossan, Clayton Davis, Rylee Davisson, Madelyn Deese, Connor Dube, Makayla Dugan, Jake Eckman, Adriana Edwards, Kayla Ferdinando, Erin Fischer, Carissa Flowers, Mollee Fraker, Victoria Frank, Maddison Goshen, Lily Granger, Neelie Grauer, Emma Hamilton, Jacob Hickey, Tyler Hogue, Amber Iglinsky, Cheyenne Keene, Candance Kilgus, Andrew Lawrence, Caleb Leffew, Eli Mackie, Paige Mackie, Hailey Mantyk, Edward Marsilii, Morgan McClure, Macy McCombs, Cole McCulloch, Faith McCullough, Cody Mink, Courtney Moran, Madison Nolan, William Paulette, Dylan Pietuszka, Landon Reese, Katherine Roberts, Patrick Rosenberger, Rowan Schultz, Jayden Simpkins, Jonathan Stanley, Dmytro Starysh, Breanna Stoops, Tyler Stoudt, Jordan Telep, Haylee Tennis-Shires, Kara Tome, Jesus Tovar-Cuevas, Melitza Victoria-Escobar, John Waldridge, Madison Walls, Joseph Weaver, Chloe Webb, Emily Wishart, Joshua Zatalava.
10th GRADE
DISTINGUISHED HONOR ROLL
Hannah Baker, Rayna Bare, McKayla Bennett, Anna Birney, Faith Brooks, Anna Carder, Maria Consiglio, Ella Cost, Nathaniel Davies, Cassidy Dolan, Carly Eller, Ashley Fenwick, Lily Frazier, Molly Freel, Indigo Garvin, Dylan Gibney, Anna Haire, Leala Hamill, Heather Horst, Lila Hubbard, Benjamin Hudson, Grace Johnson, Charisa Kraus, Thomas Lundy, Jessie Marcinko, Brookelynn McClellan, Georgia Mercer, Kathryn Mills, Drake Morales, Kelly Nguyen, Leora Poteet, Anthony Ruello, Hunter Sauer, Abigail Shortall, Lauren Stemple, Emily Stuart, Hannah Swanson, Alaina Taylor, Madelynn Walker, Jack Wooten.
HONOR ROLL
Dylan Ballas, Jessie Barben, Paige Barnett, Alyssa Barr, Harley Barton, Jacob Benningfield, Elizabeth Bower, Grace Boyd, Kaelyn Brewer, Ashleigh Casalena, Rachel Chapman, Chase Damron, Nathaniel DeCru, Jonathan DeRosa, Michael Devaux, Matthew Dobrowolski, Timothy Dobrowolski, Blake Flaugher, Eva Fockler, Kayla Fuhrmaneck, Sidney Glassman, Cole Granger, Joni Granger, Timothy Gray, Jacob Herweck, Taylor Howell, Hannah Janney, Dallas June, Cara Keene, Alexis King, Jacob Klinefelter, Corrine Knestaut, Nicole Kovacic , Allyson Krummel, Alexis Lassiter, Leah Letterman, Matthew Lynch, Abigail McBride, Connor McClintick, Peter McTague, Courtney Mettee, Brett Moore, Lucas Moore, Hannah Morris, Seth Morris, Ryan Mueller, Conor Najera, Katelyn Norman-Wilson, Ryan Pahutski, Alessandra Piccalo, Kayla Powell, Pierce Raser, Samantha Robertshaw, Ryan Roland, Juan Salazar Lucio, Dane Schueler, Sean Seibel, Lydia Shockey, Ian Shoop, Ethan Smith, Sabrina Smith, Grant Sopa, Hayden Spioch, Connor Suprik, Rachel Taylor, Larissa Thomas, Marco Tolentino Ayala, Karleigh Tomlinson, Tyler Vaughan, Jordan Whisman, Carl Williams-Cohens, Alexis Wilson, Grant Winiarczyk.
11th GRADE
DISTINGUISHED HONOR ROLL
Lance Bernardo, Brietta Bishop, Sean Brady, Logan Brewer, Brooke Brumfield, Makayla Calhoun, Sarah Cervantes, Jacob Chapman, Emily Clarke, Tarren Dumolo, Thomas Dymowski, Katie Gibson, Kyle Gillis, Gabrielle Granger, Jessa Granger, Victoria Harmon, Robert Harrigan, Connor Hickey, Makenzie Holcomb, Lauren Hudson, Austin Jacob, Noah Jones, Ethan Krentz, Kendall Lammers, Isabel Lopez, Max McComsey, Emily Mink, Ashley Moran, Sean Nolan, Griffin Norman, Jimmii Phan, Tori Pietuszka, Alexis Pruett, Ethan Joel Reisler, Claudia Reynolds, Brianna Savage, Benjamin Smith, Jacob Stanley, Andrew Szekerczes, Angela Trego, Phillip Vinci, Alyson Wiggins, Katelyn Willis.
HONOR ROLL
Logan Aiken, Brennan Andrus, Mara Antognoli, Jayden Atwood, Taylor Bieniek, Nicholas Blankenship, Allison Borchardt, Alex Bowser, Sean Browne, Nathan Coffman, Eva Cook, Marissa Cooper, Emily Custer, Andrew Davis, Hudson Dedrick, Brea Delker, Brianna Egan, Noah England, Joelle Eveland, Breanna Ewing, Caden Eyman, Kiarra Fayer, Hannah Gillis, Briana Gryglik, Ethan Gullion, Alexia Hanke, Leah Hash, Michael Horne, Samantha Jakubac, Alyssa Jezyk, Lucas Jones, Kloee Karvois, Makenzie Kennedy, Shelby Kovacs, Americus Lane, Brian Limon, Jenna Loss, Wade Lowe, Joanna McCord, Katherine McKinney, Jerry Miller, Samuel Nichols, Dillon Nolan, Christopher Oh, John Pahutski, Asher Peterson, Clarissa Poole, Cristyanna Rowe, Grace Rowe, Lauren Ruyter, Roman Schreuder, Owen Scott, Nathan Sexton, Wayne Sheppard, Dacota Snyder, David Sowers, Skylar Stafford, Averi Stevens, Gavin Stewart, Dianna Stringer, Makayla Sunderland, Charles Teague, Emily Valetutti, Madeline Warnick, Jared Webb, Nicholas Wilson, Dylan Wyant.
12th GRADE
DISTINGUISHED HONOR ROLL
Abigail Backert, Olivia Blethen, Samantha Brown, Mary Carder, Lizeth Costilla-Ledesma, Sarah Farrington, Robert Fortune, Kendra Hickman, Eliza Hurd, Taylor Imperial, Emily Jackson, Victoria Jackson, Caleb Johnson, Eric Jordan, Shane Lahti, Eden Lied, Taylor Mantyk, Raigan McLoughlin, Madison Moran, Ryan Morrill, Christian Myers, Emily Nguyen, John Orem, Hannah Pierce, Madeline Price, Jacob Ratledge, Sydney Robertshaw, Meghan Rohrer, Zachary Sears, Elena Shoop, Sophie Smith, Jacob Weglarz, Mark Wright.
HONOR ROLL
Alyssa Allen, Lily Bagrowski, Samantha Berg, Alexis Brewer, Justin Brooks, Levi Brookshire, Tyler Brown, Rachel Cohen, Logan Cook, Brianna Corvino, Rebekah Culver, Jason Davisson, Rebecca DeBiase, Christian Dolan, Mattison Dye, Madelyn Eddinger, Hailey Farmer, Madeline Fisher-Dooley, Annika Fockler, Julia Forsmark, Brianna Frazier, Benjamin Graybeal, Brandon Graybeal, Abigail Greene, Brandon Grubb, Katherine Haire, Grace Harkey, Parker Hayden, Mariah Iglinsky, Calen Kampes, Brittnee Lebrun, Emily Shelly Leonard, Victoria Mackeprang, Emilie Marcinko, Charles Martin, Hannah Martin, Sarah Mays, James McCaw, Carli Mitchell, Tanner Moore, Jared Munn, Beatrice Panceri, Alicia Petr, Alaina Pippin, Nicholas Powers, Molly Raser, Elizabeth Rosenberg, Jean-Marie Rowe, Hunter Russell, Sydney Rutherford, Mason Santos, John Schmidt, Zachary Seigel, Katherine Severson, Samantha Sexton, Alexis Smith, Casey Smith, Paige Sprout, Thomas Stauffer, Robert Stickley, Taylor Stockslager, Gavin Strawbridge, Valerie Taylor, Jadrien Thomas, Micah Thomas, Mason Tolbird, Lizeth Tolentino, Isabella Toscani, Mya Treut, Dylan VanDyke, Gabrielle Vaughan, Annalia Webb, Katrina Welsch, Hannah Wolfe, Reid Wooten.
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.