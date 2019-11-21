CHERRY HILL MIDDLE SCHOOL
1st MARKING PERIOD HONOR ROLL
2019 – 2020
Grade 6
Distinguished Honor Roll: Samantha Amodei, Ava Baginski, Chloe Barrett, Emma Barrett, Phoenix Brown, Kyle Camphausen, Cheyenne Carter, Samantha Clowson, James Estep, Victoria Granger, Neel Gupta, Mason Halter, Aubrey Hodnicki, Edward Hodnicki, Katie Lineaweaver, Madelyn Lombardi, Carolyn Pennington, Jacob Redden, Madelyn Roberts, Abigail Spero, Sally Weaber, Bethany Wynter
Honor Roll: Yousef Alfayez, Chase Bailey, Magdalyn Barrett, Dylan Boggs, MaKayla Brooks, Anthony Bryan, Natalie Donahue-McNeal, Gavin Dooley, Nicholas Dougherty, Nasier Everett, Taylor Girton, Timothy Gray, Noah Hackendorn, Cooper Hadley, Dae’Riana Harris, Cayden Hathaway, Marley Hobbs, Curtis Holcombe, Lilliana Holmes, LeVayah Howard, Brandon Jay, Brooke Keller, Abigail Kelley, Gideon Kenenske, Timothy Kisner, Alexander Linton, Zander Litchfield, Calli Martens, Amelia Martin, Alina Martinez Carmona, Jesus Ortega, Othumani Othumani, Karmen Pope, Hollyn Ragan, Jerrison Reeves, Krista Reynolds, Zachary Seiferman, Elizabeth Smallwood, Nicolette Sorensen, Brycelyn Stryckning, James Todd, Alexa Townley, Dominik Watson, Dallas Weinert, Noah Wilson, Clayton Wyatt
Grade 7
Distinguished Honor Roll:William Benjamin, Abriana Bolz, Jacob Cline, Victoria Heath, Nathan Kovicak, Clinton Kuhl, Carder Lineaweaver, Justin MacMillan, Alena Malinowski, Audrey Miller, Cameron Mink, Carson Patrick, Spencer Reed, Eric Reynolds, Sophia Roehsler, Cameron Rogers, Jeremy Ruth, Dane Schmid, Paige Schoppert, Clarissa Todd, Liliana Torres
Honor Roll:
Braedon Barnett, Alexis Bem, Layla Blaisdell, Wynn Blomquist, Danielle Brackett, Joseph Brown, Cameron Bunk, Katelynn Carre, MacIntyre Cooper, Luke Crowl, Carter Dohring, Aiden Emmell, Savana Farmer, Jackson Galyen, Ellenora Gibson, Sebastian Gomez, Savannah Grubbs, Caden Gutowski, Curtis Harris, Emery Harwood, Carter Hemrick, Emily Hofmann, Emma Huss, James LaManna, Yobani Luna, Alexandro Maldonado Urtiz, Priscilla Masten, Gavin McKeown, Lily McPherson, Desiderio McTague, Brayden Meadows, Landen Milloway, Devin Monterosso, Noah Nawrocki, Chase O’Bryan, Ava Overturf, Jordan Perrine, Ezra Peterson, Samantha Pirkey, Jared Pittsley, Joseph Pullella, Dakota Reeves, Alexis Reuschling, Zoe Ring, Mikayla Ruske, Benjamin Schultz, Taylor Stapleford, Katelyn Stringer, Nathan Tesch, Kelsey Thompson, Grace Titter, Philip Townley, Bethany Wadkins, Layla Woodie-Freas
Grade 8:
Distinguished Honor RollIbrahim Alfayez, Clay Blomquist, DaCota Cain, Matthew DeStefano, Corey Dietz, Tyler Dietz, Lacey Eller, Belle Granger, Melinda Hadley, Jonathan Horne, Ella Lineaweaver, Ashlynn Mahala, Mattea Marra, Rylee Reynolds, Kathryn Roberts, Coleton Sims, Colette Slattery, Veronika Soto, John Sprouse, Rebecca Taylor, Matthew Upton, Samantha Vaughan, Noah Wallace, Sydney Williams, Logan Zahn, Ellie Zanes
Honor Roll: Casimir Alkanowski, Ryley Baginski, Logan Barrett, Gavin Berry, Joseph Biddle, Brianna Biggers, Garrett Bonson, Shyanne Cerroni, Cora Doney, Samuel Farrow, Audrey Ferguson, Gabriela Flores Najera, Hailey Frieze, Joanna Giordanelli, Brandon Goldberg, Sabriah Harris, Gavin Hill, Kyle Jackson, Gabbriella Johnson, Brookelyn Lester, Megan Lichner, Gyselle Lopez, Bella Martens, London Martens, Katelyn McCullough, Adriyanna Mears, Hannah Mears, Evan Michalak, Jagger Mullins, Alyssa O’Neill, Solomon Pope, Ciara Quinones, Kaidence Russell, Olivia Secor, Caroline Shepard, Emily Silva, Tanner Uhde, Victoria Vivod, Anthony Watson, Brandon Wiggins, Kayleigh Williams, Nathan Wooster, Dylan Zahn
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