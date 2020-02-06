2019-2020
Second Marking Photo
6th Grade Distinguished Honor Roll
Neve Balaban, Zachary Bines, Brianna Bowman, Madison Caine, Charles Carter, Andrew Clark, Jenna Clark, Joseph Eggerling, Kyle Forman, Christina Frantz, Audrey Hamson, Evan Hornberger, Marlee Kilby, Benjamin Kroner, Brooke Liddick, Emma Lidy, LillyAnn Lidy, Tyler Loss, Taylor McGuirk, Alexis Meisling, Liam Merryman, Jayden Myers, Ariana Neff, Tucker Rando, Noah Reyes, Sophia Salisbury, Jacqueline Saponaro, Anna Schwacke, Brooke Taylor, Joseph Tota, Connor Ward, Madison Wasilewski, Dyllan Willig
6th Grade Honor Roll
James Abrams, Brigham Adams, Nadelie Adams, Rebecka Adams, Cayden Arroyo, Reagan Bailey, Wyatt Barrett, Mitchell Bolte, Gracie Breitkreutz, Madyson Burham, Seth Christian, Helena Cifarelli, Isabella Copenheaver, Aubrey Corder, Riley Day, Austin Dill, Shaelin Distler, McKenna Elliott, Natalee Elliott, Dominic Ferrigno, Hayden Fritz, Madison Fruhling, Pierson Givens, Audree Hall, Genevieve Harris, Julian Howes, Dominic Hughes, Vance Irwin, Trevon Johnson, Nevaeh Jones, Hayden Jordan, Faith Kelly, Charles Kilby, Piper Koutch, Rowan Kramer, Samuel Langeluttig, Joshua Lowery-Masta, Willow McCulloch, Mariyah Miller, Roman Morgan, Willow Morgen, Alexander Moroz, Alexis Nelson, Ezequiel Ohwevwo, Nehemiah Palmer, Gabrielle Parker, Makenzi Pugh, Chloe Rachel, Alyssa Ratliff, Elijah Reeder, Madison Reeder, Skyler Reynolds, Gabriella Riale, Kamryn Rice, Caitlyn Saunders, Erin Shrader, Andrey Sloan, Quinton Stahl, Nathan Thompson, Tabias Thornton, Xavier Wheeler, John Winters, Clayton Workman, Connor Wyzga, Alexis Yurechko, Madison Zalfa, Maksymilian Zarzycki
7th Grade Distinguished Honor Roll
Kyla Andrews, Dustin Balaban, Samantha Blevins, Michael Candy, Sarah Cantrell, Natalie Clarke, Addison Coons, Caileigh Cummings, Andrea Delgado-Horrach, Cameron Dixon, Curtis Gregory, Abigail Griffey, Giselle Griffin, Kaytlyn Hash, Ava Lidy, Ainsley Marden, Justin McWilliams, Jordyn Montgomery, Bradley Opie, Blake Ruszala, Dylan Sayer, Mikayla Sorrells, Pierce Sponaugle, Shaylie Vargas, Lillian Walpole, Owen Walter, Zoe Zimmerman
7th Grade Honor Roll
Kayden Andrews, Charlie Bach, Noah Bailey, Crimson Baughman, Lila Channell, Savanah Charsha, Davontae Clore, Devin Clore, Holden Coe, Mason Coons, Lily Flatland, Macy Forrest, Caitlyn Fruhling, Mya Gendeloff, Olivia Gentile, Landen Gorman, Olivia Harding, Deyshawn Henderson, Joshua Hicks, Paytn Hulbert, Claire Jack, Idaleigh Johnson, Evelyn Jones, Isabella King, Phoebe Kirk, Alexander Klevinsky, Matthew Langeluttig, Laura Latvala, Grace Ledbetter, Abigail Lenhart, Alexander Lidums, Kaleb Lucas, Mackenzie Lynch, Phoenix Macomber, Camryn Maranto, Isabella Maranto, Ava McAnulty, Emily Merritt, Kylon Mitchell, Hayden Moore, Adrian Ohwevwo, Alina Olszewski, Benjamin Olszewski, Lucas Parks, Hailey Powers, Jocelyn Rebman, Mark Reeder, Savannah Reedy, Natalee Reeves, Malaya Robinson, Alonzo Romano, Madeleine Sevart, Logan Shaw, Selina Soto, Alyssa Stanley, Anna Taylor, Alea Thorpe, Reed Trimble, Zachary VanBergen, Tysen Williams, Annyah Willis, Alayna Winters
8th Grade Distinguished Honor Roll
Shelby Ackerman, Madelyn Adams, Lilly Bennett, Ella Bierly, Jennifer Carter, Melina Christofano, Courtney Forman, Peyton Givens, Presley Givens, Lilli Gonce, Andrew Gray, Braedon Hampton, Kenneth Hostetter, Lucas Johnson, Rileigh Manthei, Kinsey McCulloch, Klyela Mills, Sarah Murrell, Brooklynn Myers, Grace Myers, Hailey Myers, Gabriel Pandolfo, Lukus Parrish, Samantha Peterson, Zoey Readmond, Victoria Reil, Ella Schwacke, Marleigh Simon-Pleines, Kamren Trimble Collins, Madalyn Walter
8th Grade Honor Roll
Joshua Akers, Ellis Barrett, Makayla Carroll, Benjamin Clark, Laird Clark, James Colm, Weston Conner, Kaylin Conrad, Breanna Davis, Madison Davis, Marissa Dean, Cameron Decker, Kaleb Dixon, Emma Emory, Kailey Fetters, Parker Givens, Bohdan Hamson, Janelle Handy, Ella Harman, BrennaLynn Henderson, Daniel Hickling, Nicholas Howes, Tiara Jackson, Jacob Jones, Caleb Jordan, Dakota Kelly, Andrew Kidd, Thomas Kilby, Owen Kilduff, Hannah Kline, Micaela Kostyk, Anne Margaret Kutscher, Cienna Lilly, Kamryn Marcinkevich, Liv McBride, Lawrence Null, Lexi Ortiz, Ty Patchell, Kaiden Patrick, Landon Pfarner, Samuel Price, Ryleigh Racine, Austin Ralston, Jaylin Rouselle, Sophia Salvatore, Isabella Saponaro, Makayla Seymour, Timothy Simpkins, Jasmine Stauffer, Blake Stevens, Joliet Stone, Taylor Talley, Gabriel Taylor, Kaden Taylor, Aedan Templar Bail, Finnegan Tome, Ian Townley, Breanna Underwood, Brunson VanNoy, Alex Vosinakis, Riley Wachter, Nathaniel Wagner, Nathan Warner, Ann Weidner, Abigail White, Taylor White
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